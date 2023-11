Soirée contre les violences faites aux femmes : « L’amour et les forêts » 9 boulevard d’Alsace Valence, 23 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ciné-débat en partenariat avec le CLUB SOROPTIMIST DE VALENCE. Tarif unique 12 € au profit de CIDFF 26 / AMV 26. Film suivi d’un débat animé par : Mme Vautrot (psychanalyste), Mme Dorne (avocate) et une intervenante du CIDDF 26..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 22:30:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Film-debate in partnership with CLUB SOROPTIMIST DE VALENCE. Single ticket price 12? in aid of CIDFF 26 / AMV 26. Film followed by discussion led by : Mme Vautrot (psychoanalyst), Mme Dorne (lawyer) and a speaker from CIDDF 26.

Cine-debate en colaboración con el CLUB SOROPTIMISTA DE VALENCE. Entrada única 12? a beneficio del CIDFF 26 / AMV 26. Película seguida de un debate animado por : Sra. Vautrot (psicoanalista), Sra. Dorne (abogada) y un miembro del CIDDF 26.

Filmdebatte in Zusammenarbeit mit dem CLUB SOROPTIMIST DE VALENCE. Einheitstarif 12 ? zugunsten von CIDFF 26 / AMV 26. Film mit anschließender Debatte, moderiert von : Frau Vautrot (Psychoanalytikerin), Frau Dorne (Anwältin) und einer Referentin des CIDDF 26.

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme