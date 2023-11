Séance spéciale Michel Ocelot : projection Azur et Asmar 9 boulevard d’Alsace Valence, 22 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Séance spéciale Michel Ocelot, suivie d’une rencontre avec le réalisateur, en partenariat avec Les Écrans et Diaphana..

2023-11-22 15:50:00 fin : 2023-11-22 17:15:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Michel Ocelot special screening, followed by a meeting with the director, in partnership with Les Écrans and Diaphana.

Proyección especial de Michel Ocelot, seguida de un encuentro con el director, en colaboración con Les Écrans y Diaphana.

Michel Ocelot-Sondervorstellung, gefolgt von einem Treffen mit dem Regisseur, in Zusammenarbeit mit Les Écrans und Diaphana.

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme