Ciné-débat : Persépolis – Festival Migran’scène 9 boulevard d’Alsace Valence, 19 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Réalisé par Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud | Tous publics, à partir de 10 ans | Durée : 1h35 | Genre : Animation, Biopic | Prévente à l’accueil et sur notre site internet..

2023-11-19 11:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Directed by Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud | All audiences, ages 10 and up | Running time: 1 hr 35 min | Genre: Animation, Biopic | Advance sales at reception and on our website.

Dirigida por Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud | Apta para mayores de 10 años | Duración: 1 hora 35 minutos | Género: Animación, Biopic | Venta anticipada en recepción y en nuestra web.

Regie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud | Alle Altersgruppen, ab 10 Jahren | Dauer: 1h35 | Genre: Animation, Biopic | Vorverkauf an der Rezeption und auf unserer Website.

Mise à jour le 2023-11-07 par Valence Romans Tourisme