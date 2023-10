Ciné-débat : Nul homme n’est une île 9 Boulevard d’Alsace Valence, 16 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ciné-débat en partenariat avec Initiactive 26-07 dans le cadre du mois de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) | Réalisé par DOMINIQUE MARCHAIS | Durée : 1h36 | Genre : Documentaire | Prévente à l’accueil ou sur internet..

2023-11-16 20:15:00 fin : 2023-11-16 22:30:00. EUR.

9 Boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ciné-débat in partnership with Initiactive 26-07 as part of ESS (Social and Solidarity Economy) month | Directed by DOMINIQUE MARCHAIS | Running time: 1h36 | Genre: Documentary | Pre-sale at reception or online.

Cine-debate en colaboración con Initiactive 26-07 en el marco del Mes de la ESS (Economía Social y Solidaria) | Dirigido por DOMINIQUE MARCHAIS | Duración: 1h36 | Género: Documental | Venta anticipada en recepción o en línea.

Filmdebatte in Partnerschaft mit Initiactive 26-07 im Rahmen des Monats der ESS (Économie Sociale et Solidaire) | Regie: DOMINIQUE MARCHAIS | Dauer: 1h36 | Genre: Dokumentarfilm | Vorverkauf an der Rezeption oder im Internet.

Mise à jour le 2023-10-25 par Valence Romans Tourisme