Ciné-débat WORKING WOMAN dans le cadre de la Semaine de la prévention sur les violences faites aux femmes au travail 9 boulevard d’Alsace Valence, 14 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Réalisé par Michal Aviad / Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen, Sarah Markowitz / Durée : 1h32 / Genre : Drame / Prévente à l’accueil ou sur internet..

2023-11-14 20:45:00 fin : 2023-11-14 23:00:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Directed by Michal Aviad / Starring Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen, Sarah Markowitz / Running time: 1 hr 32 min / Genre: Drama / Advance sales at reception or online.

Dirigida por Michal Aviad / Protagonizada por Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen, Sarah Markowitz / Duración: 1h 32min / Género: Drama / Venta anticipada en recepción o en línea.

Regie: Michal Aviad / Mit Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen, Sarah Markowitz / Dauer: 1h32 / Genre: Drama / Vorverkauf an der Kinokasse oder im Internet.

Mise à jour le 2023-10-23 par Valence Romans Tourisme