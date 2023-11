Séance PERFECT DAYS 9 boulevard d’Alsace Valence, 12 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Avant-première dans le cadre de Journée Art et Essai du Cinéma Européen | Réalisé par Wim Wenders | Avec Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Asou | Durée : 2h03 | Genre : Drame, comédie | Prévente à l’accueil ou sur internet..

2023-11-12 11:20:00 fin : 2023-11-12 13:23:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Avant-première as part of Journée Art et Essai du Cinéma Européen | Directed by Wim Wenders | Starring Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Asou | Running time: 2h03 | Genre: Drama, comedy | Presale at reception or online.

Avant-première en el marco de la Journée Art et Essai du Cinéma Européen | Dirigida por Wim Wenders | Protagonizada por Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Asou | Duración: 2h03 | Género: Drama, comedia | Venta anticipada en recepción o en línea.

Vorpremiere im Rahmen von Journée Art et Essai du Cinéma Européen | Regie: Wim Wenders | Mit Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Asou | Dauer: 2:03 Stunden | Genre: Drama, Komödie | Vorverkauf an der Rezeption oder im Internet.

Mise à jour le 2023-10-23 par Valence Romans Tourisme