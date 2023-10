Séance spéciale Moi, Daniel Blake – à l’occasion de la sortie le 25 octobre de THE OLD OAK du même réalisateur 9 Boulevard d’Alsace Valence, 22 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Séance spéciale dimanche 22 octobre à 11h20 à l’occasion de la sortie le 25 octobre de THE OLD OAK du même réalisateur | Réalisé par Ken Loach | Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Sharon Percy, Briana Shann | Durée : 1h41 | Genre : Drame..

2023-10-22 11:20:00 fin : 2023-10-22 13:10:00. EUR.

9 Boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Special screening Sunday October 22 at 11:20am to coincide with the October 25 release of THE OLD OAK by the same director | Directed by Ken Loach | Starring Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Sharon Percy, Briana Shann | Running time: 1h41 | Genre: Drama.

Proyección especial el domingo 22 de octubre a las 11.20 horas coincidiendo con el estreno el 25 de octubre de THE OLD OAK del mismo director | Dirigida por Ken Loach | Protagonizada por Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Sharon Percy, Briana Shann | Duración: 1 hora 41 minutos | Género: Drama.

Sondervorstellung am Sonntag, den 22. Oktober um 11:20 Uhr anlässlich des Kinostarts von THE OLD OAK desselben Regisseurs am 25. Oktober | Regie: Ken Loach | Mit Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Sharon Percy, Briana Shann | Dauer: 1:41 Uhr | Genre: Drama.

Mise à jour le 2023-10-16 par Valence Romans Tourisme