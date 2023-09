Ciné-débat | EN ATTENDANT BOJANGLES 9 Boulevard d’Alsace Valence, 12 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En partenariat avec l’UNAFAM, le Conseil Local de Santé Mentale de Valence et la Ville de Valence. Dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale : Comment aider les jeunes confrontés aux troubles psychiques de leurs parents ?.

2023-10-12 20:00:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

9 Boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with UNAFAM, the Valence Local Mental Health Council and the City of Valence. As part of the Semaine d?information sur la santé mentale (Mental Health Information Week): How can we help young people dealing with their parents? mental health problems?

En colaboración con UNAFAM, el Consejo Local de Salud Mental de Valence y la Ciudad de Valence. En el marco de la Semana de Información sobre la Salud Mental: ¿Cómo ayudar a los jóvenes que se enfrentan a los problemas de salud mental de sus padres?

In Partnerschaft mit der UNAFAM, dem Conseil Local de Santé Mentale de Valence und der Stadt Valence. Im Rahmen der Informationswoche zur psychischen Gesundheit: Wie kann man Jugendlichen helfen, die mit den psychischen Störungen ihrer Eltern konfrontiert sind?

