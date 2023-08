Avant-première : « Nina et le secret du hérisson » 9 boulevard d’Alsace Valence, 23 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En partenariat avec Le Département de la Drôme, Parmi les Lucioles Films et Les Écrans. En présence du réalisateur Alain Gagnol et de l’équipe du film. Séance précédée du court métrage « Entre deux sœurs » de Anne-Sophie Gousset et Clément Céard – Folimage.

2023-09-23 17:30:00

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with Le Département de la Drôme, Parmi les Lucioles Films and Les Écrans. In the presence of director Alain Gagnol and the film crew. Screening preceded by the short film « Entre deux s?urs » by Anne-Sophie Gousset and Clément Céard – Folimage

En colaboración con Le Département de la Drôme, Parmi les Lucioles Films y Les Écrans. En presencia del director Alain Gagnol y del equipo de rodaje. Precedido por el cortometraje « Entre deux sœurs » de Anne-Sophie Gousset y Clément Céard – Folimage

In Partnerschaft mit Le Département de la Drôme, Parmi les Lucioles Films und Les Écrans. In Anwesenheit des Regisseurs Alain Gagnol und des Filmteams. Vor der Vorführung des Kurzfilms « Entre deux s?urs » von Anne-Sophie Gousset und Clément Céard – Folimage

