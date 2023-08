Projection film et débat : La philo vagabonde 9, boulevard d’Alsace Valence, 19 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Projection du film « La philo vagabonde » suivie d’un débat en présence d’Alain Guyard, philosophe..

2023-09-19 20:00:00 fin : 2023-09-19 . EUR.

9, boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film « La philo vagabonde », followed by a discussion with philosopher Alain Guyard.

Proyección de la película « La philo vagabonde » seguida de un debate con el filósofo Alain Guyard.

Vorführung des Films « La philo vagabonde » mit anschließender Diskussion in Anwesenheit des Philosophen Alain Guyard.

Mise à jour le 2023-08-16 par Valence Romans Tourisme