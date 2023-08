Séance spéciale : « Le Château solitaire dans le miroir » 9 boulevard d’Alsace Valence, 9 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En partenariat avec la Librairie La Licorne & le podcast Le Samuraï et la soubrette. Séance précédée d’une présentation de l’auteur Mizuki Tsujimura et du réalisateur Keiichi Hara par les partenaires de la séance..

2023-09-09 18:00:00 fin : 2023-09-09 . EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with Librairie La Licorne & the podcast Le Samuraï et la soubrette. Screening preceded by a presentation of author Mizuki Tsujimura and director Keiichi Hara by the screening partners.

En colaboración con Librairie La Licorne y el podcast Le Samuraï et la soubrette. Proyección precedida de una presentación del autor Mizuki Tsujimura y del director Keiichi Hara a cargo de los socios de la proyección.

In Partnerschaft mit der Buchhandlung La Licorne & dem Podcast Le Samuraï et la soubrette. Vor der Vorstellung findet eine Präsentation der Autorin Mizuki Tsujimura und des Regisseurs Keiichi Hara durch die Partner der Veranstaltung statt.

