Séance spéciale : « Nausicaä de la vallée du vent » 9 boulevard d’Alsace Valence, 23 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Séance en partenariat avec Les Écrans et l’ADRC. Séance présentée par Léna Kaercher, étudiante en Master de Cinéma et Intervenante Collège au cinéma. Réservation ou prévente à l’accueil.

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-23 . EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening in partnership with Les Écrans and the CCRA. Presented by Léna Kaercher, Master of Cinema student and Collège au cinéma instructor. Reservations or advance sales at reception

Proyección en colaboración con Les Écrans y el CCRA. Presentada por Léna Kaercher, estudiante del Máster de Cine y profesora del Collège au cinéma. Reservas o venta anticipada en recepción

Vorführung in Zusammenarbeit mit Les Écrans und dem ADRC. Die Vorstellung wird von Léna Kaercher, Studentin im Masterstudiengang Film und Intervenante Collège au cinéma, präsentiert. Reservierung oder Vorverkauf an der Rezeption

Mise à jour le 2023-05-30 par Valence Romans Tourisme