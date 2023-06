Avant-première : « Asteroid City » 9 boulevard d’Alsace Valence, 18 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

ASTEROID CITY de Wes Anderson | USA | 1h46 | 2023 | VOSTFR | Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrien Brody |



Réservation ou prévente à l’accueil..

2023-06-18 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-18 . EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



ASTEROID CITY by Wes Anderson | USA | 1h46 | 2023 | VOSTFR | With Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrien Brody |



Reservations or advance sales at reception.

CIUDAD ASTEROIDE de Wes Anderson | USA | 1h46 | 2023 | VOSTFR | Con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrien Brody |



Reservas o venta anticipada en recepción.

ASTEROID CITY von Wes Anderson | USA | 1h46 | 2023 | VOSTFR | Mit Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrien Brody |



Reservierung oder Vorverkauf an der Rezeption.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme