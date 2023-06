Ciné-psycho : « L’Immensita » 9 boulevard d’Alsace Valence, 13 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

En partenariat avec ACF Rhône Alpes (Association pour la Cause Freudienne). Séance suivie d’une conversation avec Geneviève Valentin, membre de l’ACF et de l’AMP (Association Mondiale de Psychanalyse)..

2023-06-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-13 . EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with ACF Rhône Alpes (Association pour la Cause Freudienne). Session followed by a conversation with Geneviève Valentin, member of the ACF and of the WPA (World Association of Psychoanalysis).

En colaboración con la ACF Rhône Alpes (Association pour la Cause Freudienne). Sesión seguida de una conversación con Geneviève Valentin, miembro de la ACF y de la AMP (Asociación Mundial de Psicoanálisis).

In Partnerschaft mit ACF Rhône Alpes (Association pour la Cause Freudienne). Anschließend Gespräch mit Geneviève Valentin, Mitglied der ACF und der AMP (Association Mondiale de Psychanalyse).

