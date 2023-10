Rencontre ludique avec les Joueurs de Noblat 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat, 28 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’association Joueurs de Noblat organise son week-end rencontres ludiques. Que vous soyez un parfait néophyte ou adeptes de jeux experts. Que vous soyez seul entre amis ou en famille il y en aura pour tous les goûts : jeux enfants, petits jeux d’ambiance, jeu de cartes ou jeu de plateaux..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

9 Boulevard Carnot Salle des retrouvailles

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association Joueurs de Noblat organizes its weekend of gaming encounters. Whether you’re a complete novice or an expert gamer. Whether you’re on your own, with friends or family, there’s something for everyone: children’s games, atmospheric games, card games or board games.

La asociación Joueurs de Noblat organiza su fin de semana de encuentros de juego. Tanto si es un completo novato como un experto aficionado a los juegos. Solo, con amigos o en familia, hay para todos los gustos: juegos infantiles, juegos pequeños, juegos de cartas o juegos de mesa.

Der Verein Joueurs de Noblat organisiert sein Spieletreffen-Wochenende. Egal, ob Sie ein absoluter Neuling oder ein Anhänger von Expertenspielen sind. Ob Sie allein mit Freunden oder mit der Familie spielen, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein: Kinderspiele, kleine atmosphärische Spiele, Kartenspiele oder Brettspiele.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Noblat