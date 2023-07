Concert » Boules Quies » avec MUSIK’ART de Noblat 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat, 9 septembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Bien connu des miaulétous, Régis Offre reprend à la guitare les grands tubes du rock des années 70 et 80, Supertramp, Pink Floyd, Led Zepelin etc.. dans une version acoustique du plus bel effet. Il est accompagné de deux chanteurs et d’un harmoniciste dont les tessitures se complètent à merveille.. Prés de trois heures de grands classiques qui vous laisseront des airs dans la tête au moins pour la semaine à venir..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

9 Boulevard Carnot Foyer des Retrouvailles

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Régis Offre is a well-known member of the miaulétous community, playing guitar and covering the great rock hits of the 70s and 80s – Supertramp, Pink Floyd, Led Zepelin etc. – in an acoustic version to great effect. He is accompanied by two singers and a harmonica player whose tessituras complement each other perfectly… Nearly three hours of great classics that will leave you with tunes in your head for at least the next week.

Régis Offre es una figura muy conocida en la comunidad de Miaulétous, que toca la guitarra y versiona los grandes éxitos del rock de los años 70 y 80 -Supertramp, Pink Floyd, Led Zepelin, etc.- en versión acústica con gran efecto. Le acompañan dos cantantes y un armonicista cuyas tesituras se complementan a la perfección… Casi tres horas de grandes clásicos que le dejarán con melodías en la cabeza durante al menos la próxima semana.

Der den Miaulétous wohlbekannte Régis Offre spielt auf der Gitarre die großen Rockhits der 70er und 80er Jahre, Supertramp, Pink Floyd, Led Zepelin usw., in einer akustischen Version mit dem schönsten Effekt. Er wird von zwei Sängern und einem Mundharmonikaspieler begleitet, deren Stimmlagen sich wunderbar ergänzen… Fast drei Stunden voller Klassiker, die Ihnen mindestens die nächste Woche lang im Kopf bleiben werden.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT de Noblat