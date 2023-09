Jeux de plateau avec les Joueurs de Noblat 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat, 4 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Les Joueurs de Noblat vous proposent des jeux de plateau de toute sorte dans une ambiance conviviale..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 23:00:00. .

9 Boulevard Carnot Foyer des Retrouvailles

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Joueurs de Noblat offer you all kinds of board games in a friendly atmosphere.

Les Joueurs de Noblat te ofrecen todo tipo de juegos de mesa en un ambiente agradable.

Die Joueurs de Noblat bieten Ihnen Brettspiele aller Art in einer geselligen Atmosphäre an.

