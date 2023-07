DJ Set : Les Galettes Sonores 9 bld Alexandre Dumont Yport, 9 juillet 2023, Yport.

Yport,Seine-Maritime

Ne manquez pas le concert « dj set » de l’artiste fécampois : Les Galettes Sonores !

Le dimanche 9 juillet 2023 de 18h30 à 20h30

Le Cabestan et sa plume – 9 boulevard Alexandre Dumont, à Yport.

2023-07-09 18:30:00 fin : 2023-07-09 20:30:00. .

9 bld Alexandre Dumont Le Cabestan et sa plume

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie



Don’t miss the « dj set » concert by Fécamp artist Les Galettes Sonores!

? Sunday, July 9, 2023 from 6:30 pm to 8:30 pm

le Cabestan et sa plume – 9 boulevard Alexandre Dumont, Yport

¡No te pierdas el dj set del artista de Fécamp Les Galettes Sonores!

? Domingo 9 de julio de 2023 de 18.30 h a 20.30 h

le Cabestan et sa plume – 9 boulevard Alexandre Dumont, Yport

Verpassen Sie nicht das « Dj-Set »-Konzert des Künstlers aus Fécamp: Les Galettes Sonores!

? Am Sonntag, den 9. Juli 2023 von 18:30 bis 20:30 Uhr

?Le Cabestan et sa plume – 9 boulevard Alexandre Dumont, in Yport

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche