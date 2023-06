Atelier « inventons nos vies bas carbone » 9 bld Alexandre Dumont Yport, 11 juin 2023, Yport.

Yport,Seine-Maritime

Vous en avez assez de vous sentir impuissants, en colère, dépassés ou désespérés face aux problèmes environnementaux ?

Cet atelier collaboratif permet de connaître l’éventail des actions concrètes pour réduire notre empreinte carbone et évaluer leur impact.

Si vous souhaitez imaginer collectivement des actions possibles et désirables pour lutter contre le dérèglement climatique, cet atelier est fait pour vous !

Les grands objectifs :

Découvrir notre impact individuel et collectif ;

Comprendre l’efficacité de nos actions ;

Imaginer des solutions efficaces et désirables.

Venez nombreux et nombreuses ! ‍ ‍ Les restaurateurs engagés du @le Cabestan et sa Plume nous accueillent avec une vue mer magnifique et la possibilité de se régaler de crêpes pour les gourmands !

(Entrée libre : atelier gratuit / conso payantes) ☕

Vous devriez repartir avec une idée plus précise de ce que veut dire atteindre la neutralité carbone et des pistes pour relever ce défi !

DIMANCHE 11 JUIN 2023 DE 16h À 18h30

Le Cabestan et sa plume : 9 bld Alexandre Dumont – 76111 YPORT.

2023-06-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:30:00. .

9 bld Alexandre Dumont Le Cabestan et sa plume

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie



? Are you tired of feeling powerless, angry, overwhelmed or hopeless in the face of environmental problems?

? This collaborative workshop provides an opportunity to learn about the range of concrete actions we can take to reduce our carbon footprint, and to assess their impact.

If you want to collectively imagine possible and desirable actions to combat climate disruption, this workshop is for you!

Key objectives :

discover our individual and collective impact;

understand the effectiveness of our actions;

imagine effective and desirable solutions.

Come one, come all! ?????? The committed restaurateurs of @le Cabestan et sa Plume welcome us with a magnificent sea view and the chance to feast on crêpes for gourmands!

(Free admission: free workshop / paying drinks) ????

You should come away with a clearer idea of what it means to be carbon neutral, and how to meet the challenge!

? SUNDAY JUNE 11, 2023 FROM 4:00 PM TO 6:30 PM

? Le Cabestan et sa plume: 9 bld Alexandre Dumont – 76111 YPORT

? ¿Está cansado de sentirse impotente, enfadado, abrumado o desesperanzado ante los problemas medioambientales?

? Este taller colaborativo ofrece la oportunidad de conocer el abanico de acciones concretas que podemos emprender para reducir nuestra huella de carbono y evaluar su impacto.

Si quieres imaginar colectivamente acciones posibles y deseables para combatir los trastornos climáticos, ¡este taller es para ti!

Objetivos principales :

descubrir nuestro impacto individual y colectivo;

comprender la eficacia de nuestras acciones;

imaginar soluciones eficaces y deseables.

Venga uno, vengan todos! ?????? Los comprometidos restauradores de @le Cabestan et sa Plume nos darán la bienvenida con una magnífica vista al mar y la oportunidad de deleitarnos con crêpes para los más golosos

(Entrada libre: taller gratuito / bebidas de pago) ????

Saldrás de aquí con una idea más clara de lo que significa ser neutro en carbono y de cómo afrontar el reto

? Domingo 11 de junio de 2023 de 16.00 a 18.30 horas

? Le Cabestan et sa plume: 9 bld Alexandre Dumont – 76111 YPORT

? Sind Sie es leid, sich angesichts von Umweltproblemen hilflos, wütend, überfordert oder verzweifelt zu fühlen?

? Dieser kollaborative Workshop bietet die Möglichkeit, die Bandbreite konkreter Maßnahmen zur Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks kennenzulernen und ihre Auswirkungen zu bewerten.

Wenn Sie sich gemeinsam mögliche und wünschenswerte Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vorstellen möchten, ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Die großen Ziele :

?unseren individuellen und kollektiven Einfluss entdecken;

?die Wirksamkeit unserer Handlungen verstehen;

?sich wirksame und wünschenswerte Lösungen vorstellen.

Kommen Sie zahlreich und zahlreich! ?????? Die engagierten Gastronomen von @le Cabestan et sa Plume empfangen uns mit einem herrlichen Meerblick und der Möglichkeit, sich mit Crêpes für die Feinschmecker zu verwöhnen!

(Eintritt frei: Workshop kostenlos / Konso kostenpflichtig) ????

Sie sollten mit einer genaueren Vorstellung davon, was es bedeutet, die CO2-Neutralität zu erreichen, und mit Wegen zur Bewältigung dieser Herausforderung nach Hause gehen!???

? SONNTAG, 11. JUNI 2023, 16:00 – 18:30 Uhr

? Le Cabestan et sa plume: 9 bld Alexandre Dumont – 76111 YPORT

