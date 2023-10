Rencontre signature et dédicace de deux autrices 9 Bis rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre, 4 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

La librairie Auprès de Pyrène est ravie de recevoir deux autrices de polar, Simone Gelin et Dan Edragal.

Toutes les deux sont édité par Cairn dans la collection de polar Du Noir au Sud, elles nous présenterons leurs derniers policiers dans le sud ouest

Dan Edragal : « L éclat des ombres »

Simone Gélin : » L affaire Jeanne de Boy »

» Le journal de Julia »

» Juanita ».

2023-11-04 16:30:00 fin : 2023-11-04 18:30:00. .

9 Bis rue Victor Hugo BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Auprès de Pyrène bookshop is delighted to welcome two thriller authors, Simone Gelin and Dan Edragal.

Both are published by Cairn in the Du Noir au Sud thriller collection, and will be presenting their latest thrillers set in the South West of France

Dan Edragal: « L’éclat des ombres » (The Shine of Shadows)

Simone Gélin: « L’affaire Jeanne de Boy » (The Jeanne de Boy affair)

« Julia’s diary

« Juanita

La librería Auprès de Pyrène se complace en recibir a dos autores de novelas de suspense, Simone Gelin y Dan Edragal.

Ambos, publicados por la editorial Cairn en la colección Du Noir au Sud, presentarán sus últimos thrillers ambientados en el suroeste de Francia

Dan Edragal: « L’éclat des ombres » (El brillo de las sombras)

Simone Gélin: « L’affaire Jeanne de Boy » (El asunto Jeanne de Boy)

« El diario de Julia

« Juanita

Die Buchhandlung Auprès de Pyrène freut sich, die beiden Krimiautorinnen Simone Gelin und Dan Edragal begrüßen zu dürfen.

Beide werden von Cairn in der Krimikollektion Du Noir au Sud herausgegeben. Sie werden uns ihre neuesten Krimis aus dem Südwesten vorstellen

Dan Edragal: « Der Glanz der Schatten »

Simone Gélin: « Der Fall Jeanne de Boy »

» Julias Tagebuch »

» Juanita »

