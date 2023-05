Exposition » Jules Verne : souvenirs d’enfance et de jeunesse » 9 bis Rue du Commerce, 2 septembre 2023, Descartes.

Exposition en 8 panneaux sur le texte de la nouvelle de Jules Verne » Souvenirs d’enfance et de jeunesse » (publiés pour la 1ère fois en 1990 dans les » cahiers du musée Jules Verne « ) et présente un panneau sur sa biographie et ses œuvres. Ouverte aux horaires d’ouverture de la bibliothèque..

Exhibition in 8 panels on the text of Jules Verne’s short story « Souvenirs d’enfance et de jeunesse » (published for the first time in 1990 in the « cahiers du musée Jules Verne ») and presents a panel on his biography and his works. Open during the library’s opening hours.

Exposición en 8 paneles sobre el texto del cuento de Julio Verne « Souvenirs d’enfance et de jeunesse » (publicado por primera vez en 1990 en los « cahiers du musée Jules Verne ») y presenta un panel sobre su biografía y sus obras. Abierto durante el horario de apertura de la biblioteca.

Eine Ausstellung mit 8 Tafeln über den Text von Jules Vernes Erzählung « Souvenirs d’enfance et de jeunesse » (erstmals 1990 in den « cahiers du musée Jules Verne » veröffentlicht) sowie eine Tafel über seine Biografie und seine Werke. Geöffnet während der Öffnungszeiten der Bibliothek.

