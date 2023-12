Visite guidée Périgueux – La vie au Moyen-Âge dans le Puy Saint-Front 9 Bis Place du Coderc Périgueux, 8 mars 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08

Véritable bourg médiéval il a plusieurs siècles, le quartier historique et préservé de Puy Saint-Front s’offre à vous. Prenez un moment pour visiter un des derniers vestiges des remparts de la ville, avec un accès privilégié à la tour Mataguerre !

Comment était constitué le quartier, qui en était les protagonistes ? Par ses différentes places, l’histoire de son église et le développement du bourg, le Périgueux du Moyen Âge se laisse saisir et donne à rêver à tous les passionnés de cités fortifiées..

Véritable bourg médiéval il a plusieurs siècles, le quartier historique et préservé de Puy Saint-Front s’offre à vous. Prenez un moment pour visiter un des derniers vestiges des remparts de la ville, avec un accès privilégié à la tour Mataguerre !

Comment était constitué le quartier, qui en était les protagonistes ? Par ses différentes places, l’histoire de son église et le développement du bourg, le Périgueux du Moyen Âge se laisse saisir et donne à rêver à tous les passionnés de cités fortifiées.

Véritable bourg médiéval il a plusieurs siècles, le quartier historique et préservé de Puy Saint-Front s’offre à vous. Prenez un moment pour visiter un des derniers vestiges des remparts de la ville, avec un accès privilégié à la tour Mataguerre !

Comment était constitué le quartier, qui en était les protagonistes ? Par ses différentes places, l’histoire de son église et le développement du bourg, le Périgueux du Moyen Âge se laisse saisir et donne à rêver à tous les passionnés de cités fortifiées.

EUR.

9 Bis Place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par OT Communal de Périgueux