Dégustation autour de la Noix – À la Noix Patiente 9 Bis Place du Coderc, 23 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Venez déguster les produits du producteur de noix, À la Noix Patiente !!

Au menu : des produits AB à base de noix produits en Dordogne.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

9 Bis Place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and taste the products of the nut producer, À la Noix Patiente !

On the menu: AB products made from walnuts produced in Dordogne

¡Venga a degustar los productos del productor de frutos secos À la Noix Patiente !

En el menú: productos AB a base de nueces producidas en Dordoña

Kommen Sie und probieren Sie die Produkte des Nussbauern, À la Noix Patiente!!!

Auf der Speisekarte: AB-Produkte aus Walnüssen, die in der Dordogne hergestellt werden

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Communal de Périgueux