Dégustation autour du Foie Gras – Maison Requier 9 Bis Place du Coderc, 2 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Venez déguster les produits de la Maison Requier !!

Au menu : Pâté de Périgueux, rillettes d’oie, figues farcies au foie gras et bien d’autres produits 100% terroir.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . EUR.

9 Bis Place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and taste the products of Maison Requier !

On the menu: Pâté de Périgueux, goose rillettes, figs stuffed with foie gras and many other 100% local products

¡Venga a degustar los productos de la Maison Requier!

En el menú: paté de Périgueux, rillettes de oca, higos rellenos de foie gras y muchos otros productos 100% locales

Kommen Sie und probieren Sie die Produkte des Hauses Requier!!!

Auf der Speisekarte: Pâté de Périgueux, Gänserillettes, mit Gänseleber gefüllte Feigen und viele andere Produkte, die zu 100% aus der Region stammen

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Communal de Périgueux