Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 18:30:00 Le projet de cette exposition avec les enfants accueillis aux Cèdres Bleus est de leur proposer d’exprimer leur lien à la nature à travers la peinture, en réalisant une création personnelle : un Végétot’M. Un support inhabituel issu de matériaux de récupération leur a été proposé pour sortir du cadr.

Leurs œuvres seront immergées à travers les toiles et les Végétot’M de l’artiste nantaise Sandra FOURNY. .

9 bis Chemin du Moulin du Sang

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

