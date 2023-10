Prévention arnaques et escroqueries 9, bis avenue Jauréguiberry Saint-Jean-de-Luz, 12 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Avec l’association AGIR

Découvrez les principaux cas d’escroqueries (abus de faiblesse, vente à domicile, usurpation d’identité…) et apprenez des parades pour les déceler (être conscient des risques, garder son calme, repérer les faux mails…).

Dans le cadre des portes ouvertes de France services..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

9, bis avenue Jauréguiberry Club Lagun Artean

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the AGIR association

Discover the main types of fraud (abuse of weakness, door-to-door sales, identity theft…) and learn how to detect them (be aware of the risks, keep calm, spot fake e-mails…).

As part of the France services open house.

Con la asociación AGIR

Conozca los principales tipos de estafas (abuso de debilidad, venta a domicilio, usurpación de identidad, etc.) y aprenda a detectarlas (ser consciente de los riesgos, mantener la calma, detectar los correos electrónicos falsos, etc.).

En el marco de las jornadas de puertas abiertas de France Services.

Mit dem Verein AGIR

Entdecken Sie die wichtigsten Betrugsfälle (Missbrauch von Schwäche, Verkauf an der Haustür, Identitätsdiebstahl…) und lernen Sie, wie man sie aufdecken kann (sich der Risiken bewusst sein, Ruhe bewahren, gefälschte E-Mails erkennen…).

Im Rahmen des Tags der offenen Tür von France services.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Pays Basque