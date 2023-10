Présentation de France services 9, bis avenue Jauréguiberry Saint-Jean-de-Luz, 11 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les différentes missions de France services et comment prendre contact avec ses agents sur la commune.

Dans le cadre des portes ouvertes de France services..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

9, bis avenue Jauréguiberry Club Lagun Artean

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Find out more about France Services’ different missions and how to get in touch with its agents in the commune.

As part of the France Services open house.

Descubra las diferentes misiones de France Services y cómo ponerse en contacto con sus agentes en el municipio.

En el marco de las jornadas de puertas abiertas de France Services.

Entdecken Sie die verschiedenen Aufgaben von France services und wie Sie mit den Mitarbeitern in der Gemeinde Kontakt aufnehmen können.

Im Rahmen des Tags der offenen Tür von France services.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Pays Basque