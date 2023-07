BULLES D’ART 9 Berchigranges Granges-Aumontzey, 12 juillet 2023, Granges-Aumontzey.

Granges-Aumontzey,Vosges

Exposition d’artistes vosgiens dans une ancienne ferme : céramique, peinture, maroquinerie, bijoux, décoration et même quelques gourmandises.. Tout public

Lundi 2023-07-12 11:00:00 fin : 2023-08-15 18:30:00. 0 EUR.

9 Berchigranges Ferme des Bouleaux Blancs

Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est



Exhibition of artists from the Vosges in an old farmhouse: ceramics, painting, leather goods, jewellery, decoration and even some delicacies.

Exposición de artistas de los Vosgos en una antigua granja: cerámica, pintura, marroquinería, joyería, decoración e incluso algunos manjares.

Ausstellung von Künstlern aus den Vogesen in einem ehemaligen Bauernhof: Keramik, Malerei, Lederwaren, Schmuck, Dekoration und sogar einige Leckereien.

