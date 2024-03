9 avril 2024 : 3e édition des Solo&co Days, le forum dédié aux freelances, auto-entrepreneurs & indépendants. Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, mardi 9 avril 2024.

9 avril 2024 : 3e édition des Solo&co Days, le forum dédié aux freelances, auto-entrepreneurs & indépendants. Porteurs de projet ou déjà installés, rencontrez nos experts pour créer ou booster votre activité : être conseillé, trouver de l’info et réseauter. RDV le 9 avril 2024 à Bordeaux. Et c’est gratuit ! Mardi 9 avril, 09h00 Hôtel de Bordeaux Métropole Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:00:00+02:00

9 avril 2024 : les Solo&co Days, le forum dédié aux freelances & indépendants pour créer ou booster leur activité

Imaginés et créés par trois entrepreneuses indépendantes, le forum des Solo&co Days réunit chaque année une cinquantaine d’experts pour aider les (futurs) freelances, auto-entrepreneurs et indépendants à créer ou à développer leur activité. C’est aussi l’occasion de réseauter entre pairs et sortir de son isolement ! Rendez-vous mardi 9 avril 2024 à Bordeaux (Hôtel de Bordeaux Métropole). Et c’est gratuit !

Souvent isolés, sans collègue du jour au lendemain et sans repère, en manque d’échanges, ou encore par défaut ou trop plein d’informations, par méconnaissance aussi des personnes qui pourraient les aider ou par manque de réseau, de nombreux indépendants et freelances galèrent, doutent ou s’interrogent :

Quel statut choisir ?

Quels financements possibles ?

Comment trouver des clients ?

Comment se faire connaître ?

Comment monter un business Plan ?

Quelle protection sociale adopter ?

Comment renforcer ma productivité grâce à l’IA ? …

Et ce, quel que soit le stade de leur projet : avant de se mettre à son compte, au démarrage ou encore dans les premières années d’exploitation.

50 experts pour démarrer ou booster son activité

Venir au forum des Solo&co Days, c’est la promesse de rencontrer les bons experts pour être conseillé sur sa situation personnelle, se faire coacher, s’informer, trouver des réponses à ses questions ou encore apprendre. Une cinquantaine d’experts sont mobilisés : tous les acteurs publics de l’accompagnement à la création d’entreprise (Région Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance, INPI & son Guichet unique, Pôle emploi et l’URSSAF), banques, entreprises de portage salarial, coopératives, mutuelles-prévoyance, assureurs, coachs, plateformes de freelancing, experts-comptables, solutions de gestion, experts du networking, du numérique, du développement commercial ou de la communication, espaces de co-working…

Au programme : des rendez-vous individuels à prendre avec les experts lors de l’inscription, des ateliers, des séance de Pas de Question Sans Réponse, des animations thématiques, des rencontres sur les différents espaces…

Réseauter entre Solos et rompre son isolement !

Venir au forum des Solo&co Days, c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres freelances et indépendants qui vivent des situations similaires : partager ses questionnements quotidiens et échanger sur ses expériences. Ce peut être aussi l’opportunité d’identifier des compétences complémentaires parmi tous les participants pour proposer une offre enrichie de prestations, répondre à la demande d’un client ou à une consultation, monter un projet voire s’associer ponctuellement. Comment ça marche ? Une fois inscrit au forum, il suffit de se connecter régulièrement à la plateforme pour consulter les profils des inscrits et de les demander en rendez-vous qui se feront lors du forum.

Sortir le nez du guidon !

Enfin, venir aux Solo&co Days, c’est s’enrichir de parcours d’autres Solos qui viennent témoigner en live, débattre de ce futur du travail lors de la Grande Conférence consacrée aux IA ou comment les apprivoiser pour en faire des alliés, ou encore échanger sur le bien-être au travail quand on est Solo ou comment prendre soin de soi…

Les Solo&co Days ou comment faire le plein de conseils, d’infos, de rencontres et d’énergie le temps d’une journée ! Rendez-vous pour la 3e édition du forum : mardi 9 avril 2024 à Bordeaux (Hôtel de Bordeaux Métropole à Bordeaux). Et c’est gratuit !

>> Infos et inscription GRATUITE sur https://www.soloandcodays.com

>> Suivez les Solo&co Days sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/solo-co-days/

>> Mardi 9 avril, Hôtel de Bordeaux Métropole à Mériadeck (Accès par l’esplanade Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux

