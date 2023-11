SOIRÉE JEUX À LA MÉDIATHÈQUE – MÉDIATHÈQUE JULES ROUJON 9 avenue Savorgnan de Brazza Marvejols Catégories d’Évènement: Lozère

Marvejols SOIRÉE JEUX À LA MÉDIATHÈQUE – MÉDIATHÈQUE JULES ROUJON 9 avenue Savorgnan de Brazza Marvejols, 8 décembre 2023, Marvejols. Marvejols,Lozère Soirée jeux (ados et adultes).

….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

9 avenue Savorgnan de Brazza

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Games evening (teens and adults).

… Tarde de juegos (adolescentes y adultos).

… Spieleabend (Teenager und Erwachsene).

… Mise à jour le 2023-11-07 par 48 – OT Gévaudan Destination Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Marvejols Autres Lieu 9 avenue Savorgnan de Brazza Adresse 9 avenue Savorgnan de Brazza Ville Marvejols Departement Lozère Lieu Ville 9 avenue Savorgnan de Brazza Marvejols latitude longitude 44.55005;3.28933

9 avenue Savorgnan de Brazza Marvejols Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marvejols/