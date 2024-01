Visite sensorielle en famille à l’atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence, mercredi 27 décembre 2023.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une visite originale qui fait appel à votre sens de l’observation et à vos talents créatifs.Familles

Venez partager un moment en famille à l’atelier du peintre Paul Cezanne. Interactive et sensorielle, cette visite vous plonge dans l’univers de l’artiste et explore vos talents lors d’un atelier de créativité. C’est une occasion ludique pour découvrir l’œuvre et l’atelier du peintre avec des enfants.



La visite se déroule en trois temps :

➜ une présentation de l’artiste et de l’atelier

➜ une présentation de son œuvre

➜ un atelier de dessin.



Visite-atelier à partir de 5 ans. Durée : 1h. Limitée à 15 personnes. Pas d’audioguide pour le moment.



Réservation obligatoire auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence

9 Avenue Paul Cézanne Atelier de Cezanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



