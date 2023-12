Visite guidée en anglais de l’atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence, 15 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 15:30:00

fin : 2024-03-31

La visite de l’atelier de Paul Cezanne permet de découvrir l’univers de création et les objets familiers du peintre..

La visite de l’atelier de Paul Cezanne permet de découvrir l’univers de création et les objets familiers du peintre.

C’est l’unique atelier de Paul Cezanne. De 1902 à sa mort en 1906, le peintre travaille tous les jours dans cette pièce baignée de lumière et de silence, berceau de dizaines d’œuvres aujourd’hui conservées dans les plus grands musées du monde.



Découverte selon les saisons, du jardin, de la vidéo, d’expositions



➜ Langue : en anglais

➜ Durée : 30 minutes pour la visite de l’atelier.



Réservation obligatoire auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence

EUR.

9 Avenue Paul Cézanne Atelier de Cezanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence