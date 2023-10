L’art de réemployer 9 avenue Pasteur Montmorillon, 25 octobre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

À l’aide de crayons de couleur, de feutres, de stylos, de tampons, les enfants sont invités à coller, gratter, gribouiller, déchirer, écraser….

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

9 avenue Pasteur Musée d’Art et d’Histoire

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Using colored pencils, felt-tip pens, pens and stamps, children are invited to glue, scratch, scribble, tear and squash…

Con lápices de colores, rotuladores, bolígrafos y sellos, se invita a los niños a pegar, rayar, garabatear, rasgar y aplastar…

Mithilfe von Buntstiften, Filzstiften, Kugelschreibern und Stempeln werden die Kinder zum Kleben, Kratzen, Kritzeln, Reißen, Quetschen… eingeladen.

