Soirée Café Jeux 9 avenue pasteur Montmorillon Montmorillon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 18:30:00

Début : 2024-02-28 18:30:00
fin : 2024-02-28 21:00:00 Soirée jeux organisée au Café Jeux municipal !.

Soirée jeux organisée au Café Jeux municipal !

Seul, en famille ou encore amis, venez vous retrouver au Café Jeux de Montmorillon pour jouer en toute convivialité ! .

9 avenue pasteur Montmorillon Médiathèque de Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

9 avenue pasteur Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/