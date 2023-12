La science se livre : sports et sciences 9 avenue pasteur Montmorillon Montmorillon, 10 février 2024, Montmorillon.

Montmorillon Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 16:00:00

Conférence qui met en lumière le lien entre « un corps et un esprit sain ».

Augmenter son niveau d’activité physique et réduire les comportements sédentaires sont aujourd’hui au coeur des recommandations de santé publique. En effet, les bienfaits du « mieux bouger » sont notamment reconnus dans le domaine cognitif cérébral.

Cette conférence mettra en lumière le lien entre « un corps et un esprit sain » à différentes étapes de la vie, en insistant notamment sur le rôle bénéfique des activités combinées, qui associent sollicitations physiques, cognitives et sociales.

9 avenue pasteur Montmorillon Médiathèque de Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



