Nuits de la lecture 9 avenue pasteur Montmorillon Montmorillon, 19 janvier 2024, Montmorillon.

Montmorillon Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:30:00

fin : 2024-01-19 19:00:00

À l’occasion des Nuits de la Lecture sur le thème du Corps, l’auteure montmorillonnaise Liliane Lardanchet viendra présenter son roman Peau neuve.

Une jeune fille de 17 ans grièvement brûlée dans un accident de la circulation raconte ce que subit son corps tout en nous emmenant au fil de ses plus secrètes pensées. Comment survivre ? Comment se reconstruire ? Par le contact avec les autres, même en chambre stérile dans le service des grands brûlés.

Par la littérature et la philosophie, qui apportent leurs réponses, ou non… Voilà un récit de vie bouleversant qui fait réfléchir au sens que l’on donne à la vie. Ce livre comporte des anecdotes surprenantes, de l’humour, des citations et un formidable message d’espoir. Il s’adresse à tous parce que chacun d’entre nous peut un jour se trouver confronté à cette situation extrême.

9 avenue pasteur Montmorillon Médiathèque de Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



