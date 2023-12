Inauguration du Café Jeux 9 avenue pasteur Montmorillon Montmorillon, 10 janvier 2024, Montmorillon.

Montmorillon Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 14:00:00

fin : 2024-01-10 15:30:00

La ville de Montmorillon est fière de vous présenter son nouvel espace d’échange intergénérationnel : le Café Jeux !.

Espace ludique et convivial, le Café Jeux vous proposera des temps d’échange et de rire autour du panel de plus de 200 jeux que vous propose la municipalité. Jeux de cartes, de plateaux, d’ambiance ou de rôle, le Café Jeux ouvrira ses portes le 10 janvier 2024 à 14h à la médiathèque municipale de Montmorillon à l’occasion de son grand lever de rideau !

9 avenue pasteur Montmorillon Médiathèque de Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP