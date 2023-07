Défi photos 9 avenue pasteur Montmorillon Montmorillon, 19 juin 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

Jamais sans mes livres !.

2023-06-19 fin : 2023-06-19 23:59:00. .

9 avenue pasteur Montmorillon Médiathèque de Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Never without my books!

¡Nunca sin mis libros!

Nie ohne meine Bücher!

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP