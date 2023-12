Cet évènement est passé EXPOSITION – ALIGNAN-DU-VENT 9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent Catégories d’Évènement: Alignan-du-Vent

Hérault
EXPOSITION – ALIGNAN-DU-VENT
9 Avenue Maréchal Foch
Alignan-du-Vent, 15 novembre 2023, Alignan-du-Vent.
Alignan-du-Vent
Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-15

fin : 2024-01-20 Retrouvez les créations des 4 artistes alignanaises : Simone ARNAUD, Françoise BISOTTI, Edith MAURICE, Monique MOUTOU..

9 Avenue Maréchal Foch

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21

