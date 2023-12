Jazz Trio 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence, 21 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 17:30:00

fin : 2024-01-21

Le théâtre Ainsi de Suite vous invite au concert du Jazz Trio, un groupe de Jazz fondé en 2020 par Pierre François Maurin, Fred Pasqua, et Olivier Roussel.

Leurs compositions ou leurs reprises associent la tradition musicale des standards à la liberté du Jazz, où se glissent parfois des influences latines, blues, et plus généralement de musiques contemporaines issues de la mouvance outre atlantique.

9 avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence