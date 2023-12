Duo Pasqua / Roussel 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Début : 2024-01-20 20:30:00

Le théâtre Ainsi de Suite vous invite au concert du duo Olivier Roussel / Fred Pasqua.

L’écoute de ce duo s’envisage comme une invitation au voyage dans le

Temps et dans l’Espace. Son processus créatif s’appuie principalement sur des prétextes composés par Olivier Roussel qui modèle sa matière première

musicale, en un geste toujours intègre, à destination de Fred Pasqua, son ami.

Ce dernier s’approprie l’idée initiale puis la transcende avec toute la générosité et l’intelligence nécessaires à un partage fécond. .

9 avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

