La Magie de Benoit Grandin 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence, 13 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13

Le théâtre Ainsi de Suite invite petits et grands pour une gourmandise magique pour toute la famille..

Le théâtre Ainsi de Suite invite petits et grands pour une gourmandise magique pour toute la famille.Enfants

Bienvenue chez « Mystère et boule de gomme », la plus fantastique boutique de bonbons magiques, au monde. Que vous ayez de 3 à 103 ans, venez prendre part à la grande valse des bonbons qui s’installent dans le magasin. Du sucre d’orge trop grand pour les poches, aux sucettes volantes, en passant par des bonbons aux parfums peu communs, laissez-vous porter par la féerie de l’enfance et laissez-vous guider par vos papilles.

EUR.

9 avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence