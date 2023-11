A moi la lune 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence, 23 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette histoire librement inspirée de « Cache-lune » d’Éric Puybaret s’adresse aux plus jeunes. Un peu de musique, beaucoup de poésie et plein de petites lumières pour faire briller les yeux des plus petits.. Enfants

2023-12-23 11:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

9 avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This story, freely inspired by Éric Puybaret?s « Cache-lune », is aimed at the very young. A little music, a lot of poetry and lots of little lights to make the little ones? eyes shine.

Esta historia, basada libremente en « Cache-lune » de Éric Puybaret, está dirigida a los más pequeños. Un poco de música, mucha poesía y muchas lucecitas para hacer brillar los ojos de los más pequeños.

Diese Geschichte frei nach « Cache-lune » von Éric Puybaret richtet sich an die Jüngsten. Ein bisschen Musik, viel Poesie und viele kleine Lichter bringen die Augen der Kleinsten zum Leuchten.

