La belle meunière 9, avenue Jules Isaac Aix-en-Provence, 8 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Partition de Schubert jouée sur un piano historique, un Pleyel de 1830, aux sonorités et couleurs proches de l’esthétique des pianos viennois qu’affectionnait Schubert..

2023-10-08 17:30:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

9, avenue Jules Isaac Théâtre Ainsi de Suite

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Schubert’s score played on a historic piano, an 1830 Pleyel, with sonorities and colors close to the aesthetics of the Viennese pianos Schubert loved.

Una partitura de Schubert interpretada en un piano histórico, un Pleyel de 1830, con sonidos y colores cercanos a la estética de los pianos vieneses que Schubert amaba.

Schuberts Partitur, gespielt auf einem historischen Klavier, einem Pleyel von 1830, dessen Klänge und Farben der Ästhetik der Wiener Klaviere, die Schubert liebte, nahe kommen.

