Soirée impro avec Les Fondus 9 Avenue Jules Isaac, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

Un match, c’est d’abord deux équipes qui se rencontrent pour improviser ensemble des histoires, c’est aussi un arbitre, méchant, qui donne les thèmes, les catégories, le temps des improvisations… et les fautes aux joueurs..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

9 Avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A match is first of all two teams that meet to improvise stories together, and also a referee, a mean one, who gives the themes, the categories, the time of the improvisations? and the faults to the players.

Un partido es ante todo dos equipos que se reúnen para improvisar historias juntos, y un árbitro, malo, que da los temas, las categorías, el tiempo de improvisación… y las faltas a los jugadores.

Ein Spiel besteht aus zwei Teams, die sich treffen, um gemeinsam Geschichten zu improvisieren, und einem bösen Schiedsrichter, der den Spielern Themen, Kategorien, Zeit für Improvisationen und Fouls vorgibt.

