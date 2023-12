Rencontre avec Arthur Chevallier 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12 20:30:00

Plus de deux cents ans après sa mort, Napoléon se trouve à nouveau au cœur de l’actualité cinématographique. Le premier empereur des Français, fondateur de la France moderne, cristallise toujours les débats, suscitant ferveur ou détestation.

La légende du petit Corse devenu empereur est le fruit d’une perpétuelle construction de l’histoire. Napoléon Bonaparte doit en effet pour beaucoup sa postérité aux écrits qui ont transformé son épopée en mythe. Il est à la tête d’un empire de livres : l’historien Jean Tulard a avancé le nombre, invérifiable, de 80 000 ouvrages écrits à son sujet !

Entre les textes de ceux qui l’ont côtoyé, de ceux qui en ont fait un héros de la littérature et enfin de ceux qui ont tenté de cerner le phénomène dans l’Histoire, les publications ne manquent pas pour remodeler sa légende, tantôt noire et tantôt dorée.

Pourquoi Napoléon nous fascine-t-il autant ? Notre invité, Arthur Chevallier, ressuscitera avec nous les mille et une vies posthumes de l’Empereur, homme à la fois audacieux, autoritaire et séduisant. Le plus grand homme du XIXe siècle ?

9 avenue Henri Pontier Villa Acantha

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



