BIGBANGBEERS 9 Avenue Gustave Eiffel Gellainville, 30 juin 2023, Gellainville.

Gellainville,Eure-et-Loir

ZZBeers est une Brasserie Artisanale Bio située à Chartres. Nous produisons fièrement les bières Big Bang Beers, récemment converties en Bio. Notre raison d’être : Donner le meilleur de nous-mêmes, au contact de gens heureux de cultiver, de brasser et de nous boire..

9 Avenue Gustave Eiffel

Gellainville 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



ZZBeers is an organic craft brewery located in Chartres. We proudly produce the Big Bang Beers, recently converted to organic. Our raison d’être: To give the best of ourselves, in contact with people who are happy to grow, brew and drink us.

ZZBeers es una cervecería artesanal ecológica situada en Chartres. Estamos orgullosos de producir las cervezas Big Bang, recientemente convertidas en orgánicas. Nuestra razón de ser: dar lo mejor de nosotros mismos, en contacto con gente que se alegra de cultivar, elaborar y beber.

ZZBeers ist eine handwerkliche Bio-Brauerei mit Sitz in Chartres. Wir stellen stolz die Big Bang Beers-Biere her, die vor kurzem auf Bio umgestellt wurden. Unser Daseinszweck: Das Beste von uns zu geben, im Kontakt mit Menschen, die glücklich sind, anzubauen, zu brauen und uns zu trinken.

Mise à jour le 2023-06-27 par Eure-et-Loir Tourisme