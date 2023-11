SOIRÉE DÉGUSTATION – BÉZIERS 9 Avenue Émile Claparède Béziers, 30 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Caveau des Arènes vous invite à sa soirée dégustation avec tapas dans une ambiance musicale avec le groupe Les Ephémères.

Cette soirée est en partenariat avec le Rotary Club Béziers Doyen. Tous les bénéfices seront reversés à l’association Handisport Enfant : Tandem Triathlon de Lieuran lès Béziers..

2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 00:00:00. .

9 Avenue Émile Claparède

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Caveau des Arènes invites you to its tapas tasting evening, with music by the group Les Ephémères.

This evening is in partnership with the Rotary Club Béziers Doyen. All profits will be donated to the Handisport Enfant association: Tandem Triathlon de Lieuran lès Béziers.

El Caveau des Arènes le invita a su velada de degustación de tapas, con música del grupo Les Ephémères.

Esta velada se organiza en colaboración con el Rotary Club Béziers Doyen. La recaudación se destinará íntegramente a la asociación Handisport Enfant: Tandem Triathlon de Lieuran lès Béziers.

Der Caveau des Arènes lädt Sie zu seinem Degustationsabend mit Tapas in einem musikalischen Ambiente mit der Gruppe Les Ephémères ein.

Dieser Abend findet in Partnerschaft mit dem Rotary Club Béziers Doyen statt. Alle Einnahmen gehen an den Verein Handisport Enfant : Tandem Triathlon de Lieuran lès Béziers.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE