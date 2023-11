L’Heure du Conte spécial Halloween 9 Avenue du 8 Mai Saint-Médard-d’Eyrans, 31 octobre 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

La sorcière Screugneugneu est de retour !

La sorcière Screugneugneu accueillera les garnements de tous poils pour les plonger dans son chaudron à

histoires… frissons garantis !

Rendez-vous à la bibliothèque

Venez déguisés !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

9 Avenue du 8 Mai

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Witch Screugneugneu is back!

The Screugneugneu witch will welcome little ones of all stripes into her cauldron of stories

shivers guaranteed!

See you at the library

Come dressed up!

¡Vuelve la bruja Screugneugneu!

La bruja Screugneugneu acogerá a pequeños de todo tipo en su caldero de

¡escalofríos garantizados!

Cita en la biblioteca

¡Ven disfrazado!

Die Hexe Screugneugneu ist wieder da!

Die Hexe Screugneugneu empfängt alle kleinen und großen Kinder, um sie in ihren Hexenkessel zu werfen

geschichten? Gänsehaut garantiert!

Treffpunkt in der Bibliothek

Kommen Sie verkleidet!

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Montesquieu