La rentrée des associations à Nogent-sur-Oise 2023 9 Avenue du 8 Mai 1945 Nogent-sur-Oise, 9 septembre 2023, Nogent-sur-Oise.

Nogent-sur-Oise,Oise

Le samedi 9 septembre, une cinquantaine d’ associations seront présentes au forum organisé de 14h à 18h au Gymnasion et ses abords. Gratuit, entrée libre.

De 14h à 18h, Gymnasion (9 bis avenue du 8 Mai à Nogent-sur-Oise)

Informations au 03 44 31 33 10 / r.alarcon@nogentsuroise.fr.

9 Avenue du 8 Mai 1945

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France



On Saturday September 9, around 50 associations will be present at the forum organized from 2 to 6 pm at the Gymnasion and its surroundings. Free admission.

2 – 6 pm, Gymnasion (9 bis avenue du 8 Mai, Nogent-sur-Oise)

Information: 03 44 31 33 10 / r.alarcon@nogentsuroise.fr

El sábado 9 de septiembre, unas cincuenta asociaciones estarán presentes en el foro organizado de 14.00 a 18.00 horas en el Gymnasion y sus alrededores. Entrada gratuita.

De 14.00 a 18.00 h, Gymnasion (9 bis avenue du 8 Mai, Nogent-sur-Oise)

Información en el 03 44 31 33 10 / r.alarcon@nogentsuroise.fr

Am Samstag, den 9. September, präsentieren sich rund 50 Vereine auf dem Forum, das von 14.00 bis 18.00 Uhr im und um das Gymnasion organisiert wird. Kostenlos, der Eintritt ist frei.

Von 14 bis 18 Uhr, Gymnasion (9 bis avenue du 8 Mai in Nogent-sur-Oise)

Informationen unter 03 44 31 33 10 / r.alarcon@nogentsuroise.fr

